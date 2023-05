Incidente a Terrasini, trovato pirata della strada che ha investito due minorenni

È stato fermato, grazie alle indagini dei carabinieri del comando di Carini, coadiuvati dai colleghi della stazione di Terrasini, un giovane che venerdì scorso con il suo suv si è scontrato con uno scooter guidato da due ragazzi a Terrasini, nel Palermitano. Il conducente dopo l'incidente, avvenuto intorno alle 23.30 all'incrocio tra via Roma e via Vittorio Emanuele, non si era fermato a prestare soccorso e fuggendo aveva fatto perdere le sue tracce.

Già il giorno dopo i militari hanno individuato il giovane, che oggi è stato rintracciato e denunciato dovrà adesso rispondere di mancato soccorso. I due motociclisti, entrambi minorenni, fortunatamente, non hanno riportato danni gravi. Uno di loro è rimasto per un paio di giorni in osservazione al pronto soccorso di Villa Sofia a Palermo.

"Un plauso va ai carabinieri di Carini e a quelli di Terrasini - dice il sindaco Giosuè Maniaci - che dopo poche ore hanno individuato il giovane che era fuggito in seguito all'incidente".

© Riproduzione riservata