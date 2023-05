Palermo, rubato il furgone con l'attrezzatura musicale: a rischio il concerto di Meg

Un appello tramite i social, il rischio di dover annullare il concerto, l'ennesima pubblicità non certo positiva per Palermo. L'esibizione di Meg, la voce dei 99 Posse e non solo, programmata a I Candelai, potrebbe non farsi. Motivo? Uno dei peggiori: l'attrezzature le è stata rubata. A svelarlo è stata la cantante sulla sua pagina Facebook.

«Questa notte ci è stato rubato il furgone con tutta l’attrezzatura per il concerto di questa sera a Palermo. Oltre a privarci di strumenti con un immenso valore affettivo, il furto ci mette in grandissima difficoltà per il live a I Candelai», scrive Meg. Un furto «strano», visto che il mezzo era tranquillamente parcheggiato all'interno dell'hotel dove alloggia tutto lo staff.

«Stiamo facendo di tutto, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto - scrive nel post Meg -. Aiutateci a recuperare almeno il carico, sarebbe davvero importante per noi, per gli organizzatori e per tutti voi che avreste partecipato, ma anche per chi in qualche modo ama e sostiene la musica dal vivo. Ringrazio già per l’aiuto, il supporto, la collaborazione di ognuno di voi».

Nella pagina Facebook pubbLicato anche un primo parziale inventario del materiale rubato. Eccolo:

1x pedana trasparente in plexiglass 2x1mt

1x Gambe pedana teatrart

2x in ear shure psm1000 bodypack e trasmettitore

1x nord lead 2x

1x mixer Soundcraft fx16 ii

1x radiomicrofono Shure PSM con capsula sm58

8x katane dts

1x drumpad Yamaha multi12

1x effetto pedale Rat

1x effetto boss dd20

1x asta piatto

1x cuffie in ear con calco su misura

1xValigia pelicase con dimmer 2 canali

2x lampade

1x case piccolo con adattatori e cavi personali

1x Valigia con DPI e scorte di scenografia

- [ ] Tascam ta1-vp

- [ ] Motu Ultra Lite mk III

- [ ] Mixer Mackie vlz12 (

- [ ] Trasmettitore sennheiser + body pack

- [ ] Akai mpx 8

- [ ] Cuffie in ear

- [ ] Microfono Shure 57

- [ ] Effetto pedale Behringer Delay

1 schermo touch 21 pollici

