Palermo, nuovo furto all'hotel Casena dei Colli: rubate bottiglie di liquori e la macchinetta del caffè

Ancora un furto all'hotel Casena dei Colli, nella zona di San Lorenzo a Palermo. Dopo che a maggio scorso, era stato rubato il furgone con le attrezzature che la cantante Meg e il suo gruppo avrebbero dovuto utilizzare per un concerto in città, stavolta i ladri si sono intrufolati all'interno sottraendo molte bottiglie di alcolici e una macchina per caffè. Il furto è avvenuto la scorsa settimana, ma la notizia è stata appresa nelle scorse ore.

Sembrerebbe che due o tre uomini siano entrati nel magazzino separato dalla struttura principale rubando scatole di preziosi liquori, birre artigianali e la macchina del caffè. Il custode, attirato da rumori sospetti, ha visto due persone che scavalcavano il muro e fuggivano su un mezzo. L'uomo ha allertato la polizia e sul posto sono giunti gli agenti del commissariato San Lorenzo. I poliziotti hanno avviato le indagini ed effettuato i rilievi per risalire agli autori del gesto. Sono state anche acquisite le immagini dalle telecamere di videosorveglianza.

A maggio scorso, come ricordato, all'hotel Casena dei Colli, era stato rubato il furgone con le attrezzature che la cantante Meg e il suo gruppo avrebbero dovuto utilizzare per un concerto in città. Dopo la denuncia in commissariato, anche l'appello sui social e, in quell'occasione, gli agenti del commissariato San Lorenzo erano riusciti a ritrovare il mezzo con tutta l'attrezzatura nella zona di Cardillo, scongiurando, così la cancellazione dell'esibizione dell'artista.