Palermo, una romantica Mondello risplende con il nuovo pontile

Torna ad essere fruibile, ancora più bello di prima, il pontile di Mondello situato davanti alla piazza della borgata marinara palermitana. Oggi è avvenuta l'inaugurazione dopo il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione finanziati dall'assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità su richiesta dell'assessorato regionale del Territorio e dell'ambiente dopo che nel 2020 la Capitaneria di porto lo aveva dichiarato inagibile.

Il costo complessivo dei lavori, durati circa un anno ed eseguiti dalla ditta Macos di Agrigento, ammonta a 400 mila euro. Sul nuovo pontile sono state collocate basole in travertino, doghe in teak, ringhiere in acciaio inossidabile e ceramiche artistiche che riproducono scorci di Palermo e della borgata di Mondello. Oltre all'abbellimento estetico, sono state rifatte le strutture portanti, garantendo la sicurezza della passeggiata a mare. Anche l'illuminazione è stata potenziata con luci a led a basso consumo.

Presenti all'inaugurazione cariche istituzionali regionali e comunali. "Mondello inizia a riqualificarsi - ha detto Alessandro Aricò, assessore regionale alle Infrastrutture -. Soltanto in quattro settimane è stato realizzato il progetto, finanziato dall’assessorato regionale alle Infrastrutture e siamo qui oggi a tagliare il nastro dopo pochi mesi in cui è stata pensata l’opera".

"Non ci sia palermitano che non abbia calcato questo pavimento fino ad usurarlo piacevolmente - ha detto il sindaco Roberto Lagalla -. È un bene che si sia ripristinato in chiave moderna questo punto che lega Palermo alla sua borgata marinara e credo che bene abbia fatto la Regione a regalare alla città questa infrastruttura. Occorre adesso continuare a impegnarsi per migliorare e fare crescere ulteriormente la nostra città che continua ad essere meta importante di turismo e di attrazione". "Abbiamo riconsegnato non solo a Mondello ma alla cittadinanza e ai turisti questa infrastruttura che è un simbolo per Mondello e per tutta la città - ha sottolineato l'assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo - . Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato, abbiamo raggiunto un obiettivo in tempi brevi rispetto ai tempi della burocrazia. Siamo contenti perché il lavoro di sinergia tra l’amministrazione regionale, quella comunale e i vari dipartimenti hanno portato oggi a un risultato eccellente".

"Mondello è la nostra vita, quella di noi palermitani e di tanti turisti che fanno tappa in questo molo - ha aggiunto il presidente della Regione, Renato Schifani - . Chi non ha trascorso momenti bellissimi attraversando questo molo, fantastico e magico? Sono contento e gioisco con tutti i palermitani". "Amg Energia si conferma azienda operativa del Comune, pronta a supportarne le attività e ad ampliare la sua sfera di azione", ha sottolineato il presidente di Amg, Francesco Scoma.

© Riproduzione riservata