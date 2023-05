Santa Flavia, si ribalta con l'auto sulla Statale: ragazza di 20 anni in codice rosso

Una Fiat 500 con a bordo una ragazza di 20 anni è finita fuori strada dopo essersi cappottata più volte. Il grave incidente è accaduto oggi, intorno ad ora di pranzo, sulla Statale 113, all'altezza del cimitero di Santa Flavia.

Non si conoscono al momento i motivi che hanno fatto perdere il controllo dell'auto alla ventenne. In seguito ai continui ribaltamenti l'automobile è finita oltre le barriere che servono per proteggere i pedoni e la giovane è rimasta ferita seriamente, tanto che un'ambulanza accorsa sul posto l'ha trasportata d'urgenza, con codice rosso, all'ospedale Civico di Palermo.

Ad intervenire anche i vigili del fuoco del distaccamento di Brancaccio che hanno aiutato l'automobilista ad uscire dalle lamiere contorte.

© Riproduzione riservata