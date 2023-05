Palermo, donna muore 20 giorni dopo un incidente in via Duca degli Abruzzi

Una donna di 75 anni, Rita Lodi, è morta questa notte all'ospedale Ingrassia, dove era stata ricoverata lo scorso 25 aprile dopo un incidente stradale in via Duca degli Abruzzi. Le condizioni della vittima erano parse subito molto gravi e dopo 20 giorni è deceduta nel reparto di rianimazione.

A scontrarsi, il 25 aprile, nel tardo pomeriggio, furono una Toyota Yaris guidata dal marito della vittima, l’ottantenne D. S., (anche lui ferito, per fortuna in maniera non grave), e una Fiat 500 guidata da un 79enne (P. G. le sue iniziali), rimasto illeso. La salma di Rita Lodi è stata restituita alla famiglia dopo l'ispezione cadaverica. Indagini in corso da parte della polizia municipale: alla base dell'incidente che è costato la vita alla settantacinquenne ci sarebbe una manovra azzardata da parte di una delle due vetture.

© Riproduzione riservata