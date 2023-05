Palermo, lavori urgenti agli alberi: Villa Giulia chiude per dieci giorni

Chiude Villa Giulia a Palermo. Il più antico giardino pubblico d'Europa serra i cancelli per consentire agli operai di portare a compimento alcuni interventi di messa in sicurezza degli alberi. Da lunedì il provvedimento sarà operativo per almeno dieci giorni e, in ogni caso, sino alla conclusione del progetto avviato dal Comune. La notizia arriva dagli uffici del Verde urbano, guidati dall'assessore Andrea Mineo.

Sono ragioni di sicurezza che impongono di non avere pubblico tra i viali mentre si lavora sulle alberature. Tali attività prevedono, tra l'altro, l'abbattimento di tre palme di Washingtonia robusta, radicate lungo il viale del giardino.

A seguito di analisi approfondite è risultato che i tre alberi sono a forte rischio di crollo e sono state pertanto classificati nella classe «D», cioè con propensione al cedimento, che corrisponde al massimo rischio.

