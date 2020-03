Palermo, tornano giochi e scivoli per bambini alla Villa Giulia

Arrivano i giochi nelle ville comunali. Il progetto, come scrive Gabriele Messina sul Giornale di Sicilia in edicola, c'è già e in primavera partiranno i lavori. Ad annunciarlo ai microfoni di Ditelo in diretta, la trasmissione radiofonica in onda dal martedì al sabato su Rgs, è stato il capo del settore ville e giardini del Comune di Palermo Domenico Musacchia.

«Abbiamo già individuato dei posti e nel giro di poche settimane inizieremo con la collocazione dei giochi - spiega Musacchia - partiremo con villa Giulia dove sono già stati individuati gli spazi dove saranno collocati scivoli ed altalene e proseguiremo poi con gli altri spazi verdi a disposizione dell'amministrazione comunale».

