Giornata di caldo nella provincia di Palermo e sono iniziati i primi roghi di macchia mediterranea. I vigili del fuoco sono stati impegnati in diversi incendi divampati a Partinico e Misilmeri lungo la strada statale Palermo-Agrigento, a Carini in via Piretro e Cerda in contrada San Nicola. L’intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme potessero propagarsi e raggiunge in alcuni casi aziende agricole e abitazioni.

