Palermo, automobile si ribalta in via San Lorenzo: un ferito e traffico in tilt

Un uomo di 61 anni è rimasto ferito su un'auto che si è ribaltata. È il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina a Palermo, intorno alle 12, in via San Lorenzo. A perdere il controllo il conducente di una Fiat Punto nuovo modello. Al momento non si conoscono con esattezza le cause dell'incidente, ma da una prima ricostruzione sembra che l'uomo ferito sia stato colto da un malore. Il mezzo avrebbe poi urtato una Fiat 500 L posteggiata ribaltandosi. L'infortunistica stradale sta svolgendo le indagini necessarie per ricostruire l'accaduto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi: si è resa necessaria la presenza di una squadra dei vigili del fuoco per liberare il ferito dall'abitacolo che è poi stata affidata alle cure dei sanitari.

La vittima dell'incidente, di cui non si conoscono al momento le condizioni, è stata trasportata da un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia. Sul luogo dell'incidente anche la squadra della ditta Interventa che ha messo in sicurezza via San Lorenzo. Sull'asfalto si erano riversati liquidi pericolosi, rottami e vetro.

Anche il traffico ha risentito del sinistro. Al momento, in attesa che vengano effettuati i rilievi e che la viabilità nella strada possa ritornare alla normalità, si registrano rallentamenti.

