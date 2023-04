Palermo, auto si ribalta in viale Regione Siciliana: tre feriti

Ancora un incidente in viale Regione Siciliana a Palermo prima dello svincolo per Belmonte Chiavelli. Un'auto con tre persone all'interno si è ribaltata intorno alle 21 di ieri sera.

L'auto si è cappottata per cause ancora da accertare senza che fossero coinvolte altre vetture. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco che sono stati allertati per liberare i feriti rimasti bloccati nell'abitacolo. Nessuno di loro è in pericolo di vita ma sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 che hanno trasportato in ospedale i coinvolti nell'incidente.

Per ore il traffico è rimasto congestionato sulla circonvallazione in direzione Catania per la chiusura di una parte di carreggiata, necessaria per consentire all'infortunistica stradale di effettuare i rilievi per determinare le cause dell'incidente.

