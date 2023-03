Palermo, incidente in viale Regione Siciliana: sospesa linea 4 del tram

Incidente ad ora di pranzo a Palermo in viale Regione Sicilia. Una donna alla guida di una Fiat 600, intorno alle 14.30 ha perso il controllo della sua auto per cause ancora da accertare e, dopo essersi scontrata con il muretto in cemento che separa la corsia delle auto da quella del tram, è finita sui binari del mezzo pubblico. Il sinistro è avvenuto in direzione Trapani prima dello svincolo di via Pitrè.

A causa del violento impatto, l'autovettura ha perso la ruota anteriore destra. Per la conducente del mezzo sono stati attimi di paura, ma per fortuna è rimasta illesa e non si è reso necessario l'intervento del 118. Conseguenze più gravi, però, per la circolazione stradale che ha risentito del sinistro. La linea 4 del tram, che dalla stazione Notarbartolo raggiunge corso Calatafimi, è sospesa da ore in attesa che un carro attrezzi porti via la Fiat 600.

Sul posto gli uomini dell'infortunistica che stanno effettuando i rilievi e la ditta Interventa che ha messo in sicurezza la corsia centrale di viale Regione Siciliana con la segnaletica stradale.

