Palermo, incidente a Brancaccio: ferito un motociclista

Un incidente si è verificato ieri sera intorno alle 20 in via Filippo Pecoraino, nel quartiere Brancaccio di Palermo.

Nella strada che conduce al centro commerciale Forum, all'incrocio con via Giuseppe Cirincione, un'autovettura e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio il conducente dello scooter.

Per il centauro si è reso necessario l'intervento dei sanitari. Sul posto gli uomini dell'infortunistica stradale che hanno preso i rilievi per determinare la dinamica dell'incidente, al momento poco chiara.

Via Pecoraino è spesso scenario di incidenti. Una strada piuttosto larga e trafficata, anche per la presenza del forum ma anche di diverse attività commerciali, poco illuminata.

"Un po' tutta la seconda circoscrizione è perlopiù spenta, non soltanto via Pecoraino - precisa il presidente della seconda circoscrizione Giuseppe Federico -. Altra strada pericolosissima la sera è per esempio via Messina Marine. Incidenti seri, in cui la gente rischia la vita. Su via Pecoraino la cosa assurda è che ci ritroviamo un impianto di illuminazione nuovissimo che appartiene al Comune ma nessuno lo accende. Non so per quanto tempo andrà avanti questa situazione - prosegue - ma mi auguro che nel frattempo non succedano disgrazie, perché poi scatterebbero le responsabilità e bisognerà vedere di chi sono. Il consiglio - conclude Federico - solleva la questione un giorno sì e un giorno no, ma gli uffici non rispondono alla nostra richiesta".

