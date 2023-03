Palermo, la conversione dei pass per le zone blu: ecco cosa c'è da sapere

Ecco cosa c’è da sapere per il rinnovo del pass per le zone blu (parcheggi a pagamento) a Palermo.

Conversione pass uffici Amat

Da lunedì saranno attive le postazioni Pass residenti nei seguenti uffici: via Borrelli 16 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17; via Giusti, 7/b dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17; Stazione Notarbartolo (punto interno alla stazione) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.30 e il sabato dalle 8 alle 16; piazzale Ungheria 38 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18.30. In queste postazioni, inoltre, gli utenti potranno attivare un nuovo pass residenti nelle nuove aree, previa verifica dei requisiti e della documentazione necessaria per il rilascio

Conversione pass online

Sispi, nella stessa giornata di lunedì, pubblicherà sulle home page dei siti del Comune e di Amat un link: dopo aver cliccato ed essere entrato nella piattaforma per il rilascio del nuovo pass, l’utente dovrà compilare un documento inserendo solo tre dati obbligatori: il codice fiscale, il numero del vecchio pass P e il numero di targa al quale era associato il vecchio pass. Una volta terminata l’operazione, bisognerà dare il consenso all’informativa sulla privacy e successivamente comparirà sullo schermo una videata utile per procedere con la stampa del nuovo pass.

L’esposizione in auto

I nuovi pass «fisici» hanno caratteristiche antistrappo e anticontraffazione. I pass generati attraverso la procedura online ovviamente non hanno questi requisiti: si dovranno così esporre nel veicolo il nuovo tagliando e il vecchio pass. Altrimenti si rischia la multa.

