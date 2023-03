Zone blu a Palermo, al via conversione dei pass negli uffici Amat: niente code, servizio veloce

Primo giorno di apertura degli uffici Amat per la conversione e l’attivazione dei pass residenti per le nuove aree parcheggio A, B, C a Palermo. Dalle 8 di questa mattina le postazioni di via Borrelli, via Giusti, stazione Notarbartolo e piazzale Ungheria, hanno accolto oltre una trentina di utenti. Come già anticipato dalla stessa azienda e dall’amministrazione comunale, gli uffici commerciali della partecipata del trasporto pubblico saranno aperti dal lunedì al sabato.

In particolare, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 gli uffici di via Borrelli e via Giusti. Questi, garantiranno anche aperture pomeridiane dalle 15 alle 17, il martedì e giovedì le postazioni di via Borrelli e lunedì e mercoledì gli uffici di via Giusti.

Gli uffici commerciali in piazzale Ungheria e stazione Notarbartolo, invece, faranno orario continuato dalle 8 alle 18,30: «Ho tentato di farlo online ma purtroppo mi dava degli errori - racconta Nunzio Lo Cascio mentre esce dalla postazione di piazzale Ungheria -, i dati che inserivo non corrispondevano con quelli che avevano in memoria e così sono venuto qui. Devo dire che è andato tutto bene».

Ma c’è anche chi non ha capito il perché di questa rivoluzione: «Non capisco perché abbiano dovuto rivoluzionare così i parcheggi in città - commenta Vito Gioia, uscendo dagli uffici di via Giusti -, però per la verità negli uffici Amat sono stati veloci ed efficienti».

Nel video Nunzio Lo Cascio e Vito Gioia.

