Con l'auto contro un muro a Terrasini: morto 29enne ucraino fuggito dalla guerra

Un impatto tremendo contro un muro ha causato la morte di un uomo di 29 anni. L'incidente mortale è avvenuto ieri in tarda serata a Terrasini, in provincia di Palermo. Il 29enne, Denis Artemenko, di nazionalità ucraina, ha perso il controllo della sua auto per cause ancora da accertare in via Calarossa ed è finito sulla recinzione esterna di una casa. La collisione con il muretto in cemento ha distrutto la sua auto, una Hyunday.

All'arrivo del 118 l'uomo era già cadavere e i sanitari hanno potuto solo constatare il suo decesso.

Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno liberato la vittima del sinistro dalle lamiere contorte della vettura.

Denis Artemenko era fuggito dalla guerra in Ucraina e si era rifugiato in Italia con la sua famiglia.

© Riproduzione riservata