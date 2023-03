Palermo, in ospedale con ferite da coltello: "Mio marito voleva uccidermi". È ricercato

Ha tentato di uccidere la moglie dalla quale si stava separando con diverse coltellate. E’ successo a Palermo nell’abitazione di Altarello. I due coniugi si erano separati a Natale. La donna ieri mattina è tornata a casa pensando che il marito panettiere fosse al lavoro. Invece lo ha trovato in casa. L’uomo ha afferrato un coltello e l’ha aggredita colpendola più volte.

La donna di 47 anni è stata ricoverata ieri mattina all’ospedale Ingrassia dov’è arrivata accompagnata dai figli, sotto choc e piena di tagli su tutto il corpo. Sono stati necessari 80 punti di sutura per medicare le ferite. L’uomo in queste ore è ricercato da polizia e carabinieri. La donna, dopo aver confermato le dichiarazioni e raccontato i dettagli agli investigatori specialisti dei casi in codice rosso, è stata dimessa dall’ospedale ed è tornata a casa.

La donna aveva deciso di separarsi dal marito dopo un matrimonio durato circa 30 anni. Da alcuni mesi viveva a casa di uno dei figli. Ieri sarebbe rientrata un attimo in casa per prendere qualcosa. Era certa che l’uomo non fosse in casa. D’un tratto si è vista afferrare il collo e l’ex compagno l’avrebbe colpita con un grosso coltello da cucina. La donna si è difesa ed è stata raggiunta più volte alle mani, al viso e in molte parti del corpo. Le urla avrebbero attirato l’attenzione dei parenti e dei vicini che sono accorsi in aiuto. La vittima è riuscita a uscire dall’appartamento ma sarebbe poi caduta davanti all’ingresso del palazzo. Alcuni parenti erano riusciti a bloccare l’uomo che però è riuscito salire su uno scooter e scappare via.

