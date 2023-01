Il femminicidio di Marinella, Maria non si costituì parte civile al processo per maltrattamenti

«I familiari le avevano consigliato di costituirsi parte civile nel processo per maltrattamenti nei confronti del marito e invece Maria Amatuzzo non lo volle fare perché, come riferito ai familiari, temeva una reazione». Lo dice l’avvocato Vito Cimiotta, difensore del padre della donna uccisa a coltellate dal marito Ernesto Favara alla vigilia di Natale. Per Favara, attualmente in carcere a Trapani, a fine mese inizierà il processo per maltrattamenti.

A ottobre 2022, invece, Ernesto Favara aveva presentato una denuncia nei confronti della moglie per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Querela che, dopo due giorni, fu ritirata dallo stesso Favara.

