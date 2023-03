Caos carte d’identità a Palermo, i comuni vicini aumentano i costi per i non residenti

II caos al Comune di Palermo per il rilascio delle carte d’identità elettroniche si sta rivelando una buona opportunità per alcuni comuni dell’hinterland: mentre alcuni mantengono gli stessi costi del capoluogo siciliano - circa 22 euro per il rinnovo e circa 27 euro per il duplicato - in alcuni comuni viene aggiunta una sovrattassa, come a Carini, dove il costo è aumentato di 10 euro.

«A Carini gli impiegati mi hanno detto che il costo del rilascio della carta è stata aumentata di 10 euro, per i non residenti, visto che sono stati presi d’assalto dai tanti palermitani che hanno richiesto il rilascio del documento», racconta una donna. A Capaci hanno quasi raddoppiato il costo: se per i residente le tariffe sono 22,49 e 28,19 euro, per i non residenti salgono a 50 euro.

