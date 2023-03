Odissea a Palermo per rinnovare la carta d'identità: lunghe code e turni all'alba

Dimmi quanto hai aspettato e ti dirò chi sei. Lunghe code, attese infinite e giornate perse per ottenere la nuova carta di identità elettronica: dopo il sistema a prenotazione online promosso durante il periodo pandemico, negli uffici comunali sono tornate le buone vecchie abitudini.

Nastro adesivo, fogli formato A4 appesi alle porte, penna e tanta pazienza: si rivedono dopo parecchio tempo ma con lo stesso gusto di sempre. Certe cose non cambiano mai e i cittadini per ottenere il nuovo documento identificativo sono costretti a file che iniziano alle 6 del mattino fuori dalle postazioni delle circoscrizioni. La grande attesa è dovuta al carico accumulatosi durante il periodo in cui il Covid 19 imperversava, bloccando di fatto il lavoro degli impiegati comunali e arenando le migliaia di domande che ora gli uffici provano a smaltire. Negli ultimi mesi del 2022 l’amministrazione comunale ha messo in piedi turni di lavoro straordinario per scalare le montagne di richieste, che però adesso continuano a gravare sul nuovo, vecchio metodo.

Sul Giornale di Sicilia Oggi in edicola un servizio di Davide Ferrara

