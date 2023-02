Palermo, topi alla scuola Garzilli: stop alle lezioni per la disinfestazione

Entravano e uscivano liberamente dall’istituto Garzilli a tutte le ore. Non erano gli alunni ma i topi che, dopo i lavori di manutenzione al giardino, sono sbucati fuori e si sono appropriati degli spazi interni ed esterni della scuola. Sono stati i piccoli alunni ad avvistare i roditori e, scoperte le tracce e accertata la loro presenza, la dirigente scolastica non ha esitato a chiudere la scuola e a chiedere alla Rap un’immediata derattizzazione. L’intervento è stato effettuato dagli operai già stamattina ma la scuola rimarrà chiusa per tutta la settimana per consentire le successive operazioni di disinfestazione, pulizia e sanificazione.

«Accertata la presenza dei topi all’interno e all’esterno della scuola – spiega la dirigente scolastica Angela Mineo - ho contattato il consigliere dell'ottava circoscrizione Francesco Schembri che si è attivato subito per la derattizzazione con la Rap. Prima di poter pulire dovranno passare 24 ore. Prima ci dedicheremo al primo piano e gli alunni di quelle classi potranno rientrare a scuola venerdì e poi al piano terra le cui classi faranno rientro lunedì». Per una settimana quindi i genitori con i figli a casa dovranno trovare alternative per organizzarsi con il lavoro.

«Abbiamo cominciato 15 giorni fa con i lavori di messa in sicurezza dell’area esterna della scuola – spiega il consigliere della ottava circoscrizione Francesco Schembri – Ci siamo occupati con la Rap del decespugliamento e della potatura delle siepi. Da lì sicuramente sono usciti fuori i roditori che erano nascosti ma erano attività che andavano fatte. Abbiamo liberato via Col della Berretta dalla quale erano interdette sia l’entrata sia l’uscita della scuola e domani seguirà un intervento straordinario di Rap per la rimozione degli ingombranti dentro l’area della scuola, anch’essi causa della presenza dei topi e degli insetti. Ringrazio il presidente Marcello Longo, la Rap e l’assessore al Verde Andrea Mineo, perché insieme ci stiamo dedicando alle scuole. Questi interventi di pulizia saranno fatti anche nelle scuole di Borgo vecchio, Acquasanta e laddove i dirigenti scolastici ci segnaleranno situazioni di questo tipo».

Contemporaneamente, per altri motivi legati agli scarichi fognari, anche il plesso Trinacria, diretto sempre dalla preside Mineo, chiude i battenti. «Ne approfittiamo per risolvere anche questi problemi – spiega la dirigente scolastica -. I bambini rimarranno qualche giorno a casa ma poi staranno in una scuola con meno disagi».

