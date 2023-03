Palermo, topo nell'armadietto di una maestra: scuola Garzilli chiusa di nuovo per 2 giorni

Questa volta ad avvistare un topo è stata una maestra. Ha aperto l'armadietto e si è trovata davanti il roditore. La direzione didattica Nicolò Garzilli chiude per la seconda volta in pochi giorni.

Nonostante la derattizzazione sia stata effettuata dalla Rap la scorsa settimana, i topi continuano ad esserci, anche dentro la scuola. La dirigente Angela Mineo, accertata la situazione, ha diramato alle famiglie una circolare: «A tutela della sicurezza di tutta la comunità, nonostante i ripetuti interventi di derattizzazione all’interno e all’esterno dell’edificio Garzilli, essendo stato rinvenuto in una classe un topo – si legge nella nota - si sospendono immediatamente tutte le attività didattiche. La scuola riaprirà giovedì alle 9, per consentire gli interventi che saranno effettuati da una ditta specializzata. Verrà convocato con la massima urgenza un Consiglio di istituto in merito alla questione».

Ora bisognerà mettere in atto di nuovo tutte le operazioni di derattizzazione e disinfestazione per liberare la scuola dai topi. «Sembrava che tutto fosse stato risolto – commenta la dirigente scolastica -. La derattizzazione era stata fatta all’esterno e dentro l’edificio scolastico, erano state installate da una ditta specializzata delle trappole che erano state appena rimosse. E invece i topi continuano ad esserci, probabilmente perché sono ancora in corso le operazioni di potatura nella strada. Comunque abbiamo deciso di chiudere la scuola per altri due giorni e riprendere tutte le attività necessarie per eliminare la presenza dei piccoli roditori».

I genitori non obiettano la decisione di chiudere la scuola perché vogliono per i loro figli un ambiente pulito e salubre. «Si parla sempre dei problemi delle scuole delle periferie – sottolinea un gruppo di genitori – ma anche qui, in pieno centro, in quella che viene definita la Palermo bene, le cose non vanno meglio. Il Comune deve prestare più attenzione alle scuole e inserirle tra le sue priorità».

