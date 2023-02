Un uomo di Misilmeri, 43 anni, è ricoverato in gravissime condizioni nel Trauma center dell’ospedale Villa Sofia a Palermo dopo essere caduto dal tetto della propria abitazione mentre stava riparando l’antenna e poi soccorso dai sanitari del 118. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia per ricostruire quanto accaduto. «Forza Giovanni non mollare» è il messaggio di alcuni tifosi del Palermo calcio.

