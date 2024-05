Palermo, inaugurato l'anfiteatro del Citysea: «Un ritrovo di spettacolo, cultura e risate»

E in primavera e in estate il via alla stagione dei concerti, presentata proprio questo pomeriggio (10 maggio) alla presenza tra gli altri del sindaco Roberto Lagalla e dell’assessore alla Rigenerazione urbana Maurizio Carta. Serate a tema, eventi, concerti jazz, blues e di pianoforte terreno compagni a palermitani e turisti: tutto possibile alla partnership con la Pucci Scafidi Events di Pucci Scafidi. «Oggi apriamo questo luogo che sarà un luogo di spettacolo, culturale risate - spiega entusiasta lo chef Natale Giunta - apriamo la stagione del nuovo anfiteatro della città di Palermo. Ci saranno spettacoli, artisti siciliani importanti- prosegue - e cabaret: insomma apriamo le porte alla città».

Ma come nasce? «Per l’amore per la musica - risponde soddisfatto Pucci Scafidi - siamo innamorati di questa città e speriamo di portare grandi musicisti e fare arte e cultura in un posto così bello». La prima serata sarà il 26 maggio, «con due spettacoli, uno alle 19,30 e uno alle 21,30 - spiega Federica Inglese Drago di Pucci Scafidi Events - e avremo Karima, artista che si sta affermando in un panorama musicale importante che ha già al suo attivo una collaborazione con Mario Biondi. I biglietti sono acquistabili su ticket one, piattaforma dedicata - prosegue Inglese Drago - e tutte le sere ci sarà una biglietteria fisica un’ora prima di tutti gli eventi».

Nel video le parole di Natale Giunta, Pucci Scafidi e Federica Inglese Drago