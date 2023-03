Misilmeri, muore dopo 5 giorni di agonia il 43enne caduto dal tetto

Non ce l’ha fatta Giovanni Sanci, l’uomo di 43 anni che da sabato scorso era ricoverato in gravissime condizioni al Trauma Center di Villa Sofia a Palermo, dopo essere caduto dal tetto di un’abitazione di Misilmeri mentre stava riparando un’antenna.

Inizialmente si era detto che si trovava nei pressi della sua casa, ma sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Misilmeri e dei funzionari dell’Asp di Palermo per accertare le cause della morte. Potrebbe trattarsi, infatti, dell’ennesima morte sul lavoro. L’ipotesi è che Sanci stesse lavorando in un’abitazione privata.

Sanci nella caduta aveva riportato diverse fratture e traumi agli organi interni. Le condizioni dell’uomo erano apparse subito molto gravi.

L’uomo era molto conosciuto e tifoso del Palermo tanto che nelle ultime sfide dei Palermo Calcio sono apparsi striscioni «Forza Giovanni non mollare».

Da qualche ora, su Facebook, si susseguono i messaggi di cordoglio. In testa quello del sindaco Rosario Rizzolo e della giunta comunale che “si stringono in un profondo e sincero abbraccio alla famiglia di Giovanni Sanci venuto a mancare poche ore fa. In questi giorni la cittadinanza è stata unita nella preghiera e fino all’ultimo tutti abbiamo sperato nella guarigione di Giovanni.

Ogni parola è vana dinanzi ad un dolore così grande. Rivolgiamo il nostro pensiero alla moglie, ai piccoli figli, ai familiari tutti ed in particolare a Piero che per anni è stato consigliere comunale del nostro Comune”.

Nella pagina “Stadarelli - Continuiamo insieme per Misilmeri”, si legge: “Con la morte di Giovanni abbiamo perso un figlio, un padre, un fratello, un amico, ma il suo ricordo in noi e l’affetto che ci legava non moriranno mai. Tutte le parole del mondo non potrebbero colmare il vuoto che il nostro caro amico Giovanni ha lasciato alla sua famiglia ai suoi amici e a quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Per questa grave circostanza ci stringiamo al dolore della famiglia Sanci Badami e vi porgiamo le nostre più sentite condoglianze”.

Anche la “Don Carlo Misilmeri” esprime grande dolore per la morte di Giovanni Sanci, grande tifoso biancorosso: “Rivolgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia e alle persone a lui più vicine”.

