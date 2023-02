Palermo, raffica di furti e rapine ai danni dei negozi Gifrab tra via La Malfa e via Libertà

Tra furti e rapine, dallo scorso dicembre a oggi, il «Centro La Malfa 14», in via Ugo La Malfa, a Palermo, ne ha subiti tre. Stamattina un cliente ha portato via un giubbotto, nonostante l’intervento dei dipendenti del negozio.

La società Gifrab Italia gestisce 90 punti vendita tra Palermo e il resto della penisola tra cui quelli colpiti dai banditi. Altri quattro episodi episodi si sono verificati a dicembre e hanno coinvolto gli stores The B e Tommy Hilfiger di via Libertà, da sempre una delle strade più presidiate della città, sempre gestiti da Gifrab.

