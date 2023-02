Rapina un supermercato a Palermo, bloccato e arrestato all’uscita

Rapina un negozio della catena Ferdico in corso Finocchiaro Aprile a Palermo, ma all’uscita trova i carabinieri e la polizia. Un uomo è stato arrestato dopo aver rapinato il punto vendita, a pochi passi dal palazzo di giustizia. Quando è stato bloccato in mezzo alla folla addosso aveva ancora il bottino. L’uomo si è diretto verso una cassa, avrebbe minacciato un dipendente e si sarebbe fatto consegnare i contanti. Ma fuori ad aspettarlo c’erano i militari della stazione Palermo Olivuzza e gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della questura. L’uomo è stato quindi bloccato e accompagnato in caserma. Il sospetto è che l’indagato possa essere l’autore di altri colpi subiti dal negozio nei mesi scorsi.

