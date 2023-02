Nella borgata marinara di Mondello, a Palermo, il nucleo di controllo attività commerciali della polizia municipale ha sequestrato un centinaio di borse e zaini in similpelle a venditori abusivi nei pressi del lungomare. Gli ambulanti sono fuggiti per non essere identificati, abbandonando gli oggetti, alcuni dei quali finiti in strada. La merce è stata sequestrata per la confisca e distruzione.

© Riproduzione riservata