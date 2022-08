Palermo, cibi scadenti e locali fuori norma: ristorante multato e chiuso a Mondello

Un secondo ristorante è stato sanzionato e chiuso nel borgo marinaro di Mondello, a Palermo. Gli agenti del commissariato, la capitaneria di Porto e l’Asp hanno riscontrato numerose irregolarità. Nel corso dei controlli sono emerse carenze igienico sanitarie, strutturali e difformità planimetriche con le attuali autorizzazioni. Le stesse irregolarità erano già state riscontrate nel corso di un precedente controllo, a seguito del quale l’Asp aveva sospeso l’attività di ristorazione.

Il titolare è stato denunciato e il locale chiuso per le reiterate violazioni in materia di tutela della salute, della sicurezza e per l’inosservanza di un provvedimento dell’autorità. Nell’ultimo controllo l’Asp ha accertato violazioni amministrative che comporteranno sanzioni per 6.000 euro; la Capitaneria ha sequestrato 60 chili di alimenti non tracciati e ritenuti non idonei al consumo umano e per questo destinati alla distruzione, comminando una sanzione di 1.500 euro, la Polizia di Stato ha accertato gravi irregolarità legate alla posizione lavorativa di due dipendenti con violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro.

