Palermo, incendio in una casa davanti a villa Sperlinga: morto un anziano

Tragedia nella zona di villa Sperlinga a Palermo. Un incendio è scoppiato questa mattina al terzo piano di un'abitazione in via Scaduto 6 D. Nel rogo ha perso la vita un uomo di 80 anni, Vincenzo Ajovalasit, che viveva da solo. I vicini, dopo aver notato il fumo che proveniva dall'appartamento e vedendo che l'anziano non rispondeva, hanno subito chiamato i soccorsi.

Sul posto sono giunti quattro mezzi dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Intervenuta anche la polizia. In attesa di accertare quali siano le cause dell'incidente - all'interno della casa sono state trovate 4 bombole di gas - e verificare l'agibilità della struttura, l'intero edificio è stato evacuato.

