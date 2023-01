Palermo, anziano morto nell'incendio in casa nella strada di villa Sperlinga: edificio evacuato

Momenti di paura questa mattina in via Scaduto, la strada che costeggia villa Sperlinga a Palermo. Il fumo, la puzza di bruciato, poi i quattro mezzi dei vigili del fuoco in prossimità del civico 6 D. In quell'edificio, questa mattina è scoppiato un incendio nel quale ha perso la vita un ingegnere di circa 80 anni, Vincenzo Ajovalasit.

L'anziano viveva solo in casa, non ci sono altre vittime o persone intossicate. I vigili del fuoco, come è possibile vedere dal video, sono intervenuti nella palazzina che si affaccia sulla villa a pochi metri da piazza Unità d'Italia.

L'edificio è stato subito evacuato, tutti i residenti sono stati costretti a lasciare le case e a osservare dalla strada le operazioni di spegnimento e le verifiche di agibilità della palazzina. All'interno dell'appartamento, anche se ancora le cause dell'incendio sono da appurare, sono state rinvenute quattro bombole di gas.

