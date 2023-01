Palermo, due anziani investiti in zona Michelangelo: 83enne in gravi condizioni

Due anziani sono stati investiti ieri pomeriggio a Palermo, ed entrambi nella zona di viale Michelangelo. Il primo incidente, il più grave, è avvenuto in via Centorbe, nel quartiere Cep, dove un 83enne è stato travolto da uno scooter Piaggio Beverly 150 guidato da un trentenne, mentre attraversava la strada a pochi passi da casa.

L'uomo è stato trasportato subito col 118 in codice rosso a Villa Sofia, dove è ricoverato in gravi condizioni in rianimazione. Ha subìto gravi lesioni addominali e la prognosi è riservata. Ferito ma lieve, il giovane alla guida dello scooter: finito sull’asfalto ha riportato qualche escoriazione.

Altro incidente, sempre in via Michelangelo, nel tratto tra via Baida e via Bernini, ha visto coinvolto un 79enne, travolto mentre era sulle strisce pedonali. L'autista si è subito fermata per prestare soccorso all'anziano, che è stato poi trasportato in ospedale, dove è stata riscontrata una frattura del piatto tibiale e qualche escoriazione dovuta alla caduta. In entrambi i casi indaga la polizia municipale.

