Investito in viale Michelangelo a Palermo, Salvatore Potenzano muore dopo 20 giorni di agonia

Non ce l'ha fatta Salvatore Potenzano, 83 anni, l'anziano investito lo scorso 20 gennaio a Palermo, in viale Michelangelo, da uno scooter. E' deceduto a Villa Sofia dove era stato trasportato dal 118 in codice rosso e ricoverato in gravi condizioni in rianimazione. Aveva subìto gravi lesioni addominali e la prognosi era riservata.

L'uomo alla guida del motorino è accusato di omicidio stradale. Potenzano stava rientrando dalla farmacia di viale Michelangelo dove era appena andato. A travolgerlo, all'altezza di via Centorbe, uno scooter, Piaggio Beverly 150, guidato da un ventottenne. Forse, avrà inciso anche la forte pioggia di quella sera. Sull'incidente indaga la polizia municipale.

