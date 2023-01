Incidente sulla A29 all'ingresso di Palermo, scontro camion - auto: muore un 50enne

Incidente mortale, questa mattina, a Palermo. Un uomo di 50 anni, Giuseppe Rizzo, è morto nello scontro tra un camion e un'auto, una Fiat 600, in autostrada, sulla A29, tra Capaci e l'uscita per l'ospedale Cervello, in direzione della città.

L'incidente è avvenuto questa mattina. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e un'ambulanza. Il 50enne è rimasto incastrato tra le lamiere e dopo le operazioni per estrarlo, l'uomo, in gravissime condizioni, è stato trasportato all'ospedale Civico di Palermo dove è deceduto. Sul luogo dell'incidente è giunta anche la polizia stradale che ha effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente.

Dopo l'incidente si sono create lunghe file di auto sulla A29 all'ingresso della città. Sul posto anche il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

