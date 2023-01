Camera ardente per Biagio fino a lunedì, poi il feretro sarà portato a spalla in Cattedrale

Sarà possibile portare un saluto a fratello Biagio Conte fino a lunedì 16, alle 18. La camera ardente rimarrà aperta fino a quel momento, poi la bara sarà portata a spalla dalla Missione di via Decollati fino in Cattedrale. Si andrà a piedi e il corteo sarà accompagnato da una fiaccolata. Si partirà alle 19 da via Decollati e si proseguirà lungo corso dei Mille. Poi via Lincoln, piazza Giulio Cesare, via Roma e infine corso Vittorio Emanuele. L'arrivo in Cattedrale è previsto per le 21 e fino alla mezzanotte si terrà la veglia funebre. I funerali saranno celebrati martedì 10, alle 10.30.

«Le vie - fa sapere l’assessore comunale all’Urbanistica, Maurizio Carta - rimarranno chiuse per consentire il passaggio del corteo e della fiaccolata. Saranno aperte subito dopo quando il corteo avrà lasciato la via e proseguito nella tappa successiva».

I commercianti, titolari dei negozi che si trovano nelle vie del percorso, fanno sapere, che abbasseranno le saracinesche «per onorare la memoria di fratello Biagio». Sopratutto in via Oreto e in zona Stazione dove il missionario laico era amato e conosciuto da tutti. Alcuni dicono che anticiperanno l’orario di chiusura dei loro negozi per partecipare al corteo, coloro che non potranno allontanarsi, terranno basse le saracinesche e si faranno trovare sulla porta al passaggio della salma.

Servizio di bus navetta per via Decollati

D’intesa con l’amministrazione comunale e la Questura di Palermo, l’Amat ha predisposto un servizio navetta gratuito, per agevolare lo spostamento di coloro che desiderano rendere l’ultimo omaggio a Biagio Conte, recandosi alla camera ardente allestita nella chiesa della Missione Speranza e Carità di via Decollati. Il servizio, attivo ogni giorno dalle ore 8.00 e fino alla chiusura serale della camera ardente, si protrarrà sino a lunedì ed è costituito da 2 navette, con frequenza di 10 minuti, che partono, rispettivamente, dal Parcheggio Basile e dal Foro Umberto I e raggiungono la via Oreto, altezza via Decollati, in prossimità del percorso pedonale.

