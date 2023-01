Bagheria, il dirigente della scuola dove lavorava la donna uccisa dalla figlia: siamo sotto choc

«La scuola è sotto choc per quanto successo. La collega era una persona valida, e disponibilissima. Era la mia collaboratrice della presidenza. Era una persona molto discreta. Noi sapevamo che viveva per questa figlia. Non avevamo notizie di liti e di rapporti conflittuali. Io sono arrivato da poco, ma tanti colleghi che hanno lavorato con lei per anni sono davvero disorientati e molto colpiti da quanto successo». Lo afferma Giuseppe Carlino dirigente della scuola del Palermitano dove insegnava la donna uccisa ieri in casa a Bagheria dalla figlia di 17 anni.

«Io sono rientrato oggi dalle ferie per essere presente insieme agli altri professori per gestire quanto successo - aggiunge - e qui a scuola siamo sconvolti. Adesso parlerò con i docenti e cercheremo di capire cosa fare per ricordare la nostra collega».

