L'atroce fine della maestra di Bagheria, la figlia l'ha strangolata e poi colpita con un coltello

Dopo avere strangolato la madre, ha infierito forse con un coltello sul corpo senza vita in preda a una tragica carica di rabbia e ferocia. Un ulteriore dettaglio agghiacciante sulle fine dell’insegnante Teresa Spanò, assassinata lunedì mattina dalla figlia di 17 anni nell’appartamento di corso Butera, a Bagheria, dove vivevano insieme. La ragazza, dopo avere confessato davanti al procuratore per i minorenni Claudia Caramanna, è stata fermata dalla polizia e adesso si trova rinchiusa nel carcere di Caltanissetta in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento restrittivo davanti al gip, in programma per domani.

Le indagini sul matricidio vanno avanti e restano ancora tanti aspetti oscuri da esplorare. A cominciare dai motivi che abbiano animato la ragazza a compiere un gesto così estremo e violento contro la mamma, se quel disagio covato nel profondo si fosse manifestato già prima. Un malessere sfociato nel sangue.

