Palermo, la polizia ritrova un bambino di un anno: la scomparsa segnalata dai Servizi sociali

A Palermo la polizia ritrova un bambino di un anno, il sindaco Roberto Lagalla scrive per ringraziare. «Ho consegnato oggi - dice - una lettera di encomio da parte di tutta l’amministrazione comunale a quattro agenti della polizia di Stato, il vicequestore Giuseppe Ambrogio, il viceispettore Vito Soldato e gli assistenti capo Giusto Scianna e Michele Di Giovanni. A loro - prosegue Lagalla - ho espresso il sentito apprezzamento per l’impegno e la prontezza dimostrati nell’importante attività investigativa e operativa che ha permesso il ritrovamento di un minore di appena un anno in grave stato di pregiudizio, la cui scomparsa era stata segnalata dai Servizi sociali del Comune di Palermo nel mese di luglio appena trascorso. Mi è dunque gradito, a riconoscimento delle encomiabili doti umane e professionali manifestate nella circostanza, esprimere la significativa considerazione di questa amministrazione, e mia personale, per il loro operato, esempio e motivo di orgoglio per l’intera cittadinanza e per il corpo della polizia di Stato».

