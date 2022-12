Palermo, muore dopo un trapianto di fegato all'Ismett: aperta un'inchiesta

È morto dopo un intervento di trapianto di fegato eseguito all’Ismett di Palermo. Un 63enne era stato ricoverato nell’ospedale palermitano per sottoporsi all’intervento. Dopo l’operazione ci sono state complicazioni ed è sopraggiunta la morte. I parenti dell’uomo hanno presentato denuncia alla polizia per accertare le cause della morte e se vi siano responsabilità da parte dei medici. La procura ha aperto un’inchiesta e disposto il sequestro delle cartelle cliniche. È stata disposta anche l’autopsia che sarà eseguita all’istituto di medicina legale del Policlinico.

© Riproduzione riservata