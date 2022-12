Si invaghisce di una donna e la perseguita, prendendo a morsi il marito: arrestato a Palermo

È stato arrestato perché da tre mesi perseguitava una donna. Un cittadino iraniano di 35 anni è stato bloccato dagli agenti di polizia in un mercato di Palermo dopo che aveva aggredito a morsi il marito della donna, addentandogli il torace.

La vicenda era iniziata in Francia. Quando la donna è rientrata a Palermo, il cittadino iraniano è partito per cercarla nel capoluogo della Sicilia. È riuscito ad avere l’indirizzo di casa e da quel giorno le ha reso la vita impossibile. Pedinamenti e appostamenti fino all’aggressione, quando il marito ha tentato di allontanarlo. La vittima è stata portata in ospedale, mentre l’aggressore è stato condotto in commissariato. Il gip Nicola Aiello ha convalidato il fermo e disposto il carcere. Durante l’udienza, davanti al giudice, ha ammesso di avere un’ossessione per la donna. È accusato di atti persecutori.

© Riproduzione riservata