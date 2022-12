Palermo, nuovo tentato furto alla cittadella dell'artigianato: è il quinto dall'8 dicembre

Nuovo tentativo di furto nella cittadella dell’artigianato in via Generale Magliocco a Palermo. È il quinto da quando è stata inaugurata la manifestazione lo scorso 8 dicembre: questa mattina verso le 6 un uomo armato di coltello ha provato ad introdursi in una delle casette in legno che compongono il villaggio di Confartigianato.

Immediato l’intervento del metronotte, che ha dato vita ad una colluttazione con il ladro subendo anche delle minacce. Fortunatamente la sicurezza ha bloccato il malvivente, poi portato via dai carabinieri giunti velocemente sul posto: al vaglio degli inquirenti le immagini acquisite dalle telecamere di video sorveglianza.

«Siamo sempre molto attenti - ha detto Costantino Sparacio, direttore artistico della manifestazione - questo è il quinto tentativo di furto che subiamo». Fino a questo momento la sicurezza, in sinergia con le forze dell’ordine, è sempre riuscita a stoppare sul nascere questi episodi, anche grazie alla grande attenzione e sicurezza da sempre poste sul villaggio.

