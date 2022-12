Il blitz antimafia di Palermo: «Parli con me...», così Francesco Mulè proteggeva il figlio Massimo

Il pensiero principale di Francesco Mulè, classe 1946, era garantire l’impunità del figlio Massimo, «u’ nicu», 50 anni e un passato criminale pesante, come quello del padre settantaseienne. «Deve parlare con mio figlio? Deve parlare con me... a mio figlio lo deve lasciare... a me mi arrestano e mi mandano ai domiciliari...», diceva l’anziano capomafia alla guida del mandamento di Porta Nuova, a Palermo, a chi voleva instaurare un rapporto diretto con «u’ nicu». È un’intercettazione che svela le prudenze dei vecchi boss alle prese con il solito mondo di mafia che un po’, attorno, è però cambiato: le ondate di arresti e il pizzo che viene pagato a tappeto «persino dalle bancarelle» o da un ombrellone al Capo, a Ballarò, alla Kalsa e alla Vucciria; le nuove leve che scalpitano per entrare in Cosa nostra dove però «ci sono troppi fanghi» ma anche tanti da «recuperare» dopo le scarcerazioni; gli interventi per incassare contanti anche organizzando delle riffe di quartiere e destinarli alle famiglie dei detenuti ma anche uno sguardo agli affari di casa e l’invito al figlio a tenere per sé un po’ di soldi del racket: «Tu questi pigghia e li pigghi... L’hai capito, a papà?», raccomandava Mulè al figlio.

Uno spaccato di vita criminale portato a galla dall’ultimo blitz che ha provocato nove fermi: c’era il pericolo di fuga per l’ormai imminente verdetto in appello del processo «Cupola 2.0» dove Massimo Mulè è imputato. Ma le indagini in corso sugli affiliati svelano che c’è chi si stava preparando ad «espatriare» per sottrarsi ai nuovi ormai prossimi arresti temuti sia per le inchieste senza sosta che hanno portato a fermi anche quest’estate - dopo il delitto avvenuto alla Zisa di Giuseppe Incontrera - ma anche per una fuga di notizie i cui contorni restano ancora indefiniti.

Il servizio completo di Umberto Lucentini sul Giornale di Sicilia in edicola. Oggi tre pagine, con gli articoli di Umberto Lucentini, Connie Transirico, Fabio Geraci e Daniele Lo Porto, approfondiscono tutti gli aspetti dell'operazione dei carabinieri di ieri a Palermo.

