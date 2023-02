Palermo, il boss Francesco Mulè resta in cella: istanza di scarcerazione respinta

Il Gip Filippo Serio ha rigettato l’istanza di scarcerazione presentata dal boss Francesco Mulè, del clan di Porta Nuova, e gli avvocati Giovanni Castronovo, Marco e Valentina Clementi impugnano di fronte al tribunale del riesame la mancata esecuzione di una perizia medica per accertare la compatibilità del suo stato fisico con la detenzione.

Lo zu Francu, che ha 76 anni ed è padre dell’attuale reggente del mandamento, Massimo Mulè, nei giorni scorsi aveva invece fatto ricorso in Cassazione, per saltum, contro l’ordinanza di custodia con cui era stato riportato in cella, dopo il primo annullamento da parte del riesame.

