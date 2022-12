Collette false per il giovane investito a Ficarazzi, la madre: «Mio figlio ha solo bisogno di preghiere»

Patrizia, mamma del 14enne investito ieri sulla Statale 113, nel tratto che da Bagheria porta a Ficarazzi, lancia un allarme sul suo profilo facebook: «C'è qualcuno che cerca di fare una colletta su mio figlio con un'email falsa - scrive la donna - per favore non accettate, è tutto falso. Mio figlio ha solo bisogno di preghiere e di tanta fede, non ci servono collette. Se vi arriva questa richiesta - si raccomanda Patrizia - denunciate. Voglio solo preghiere, so che tutto il mondo lo sta facendo, Benedetto sta facendo tremare la terra».

Il giovane lotta fra la vita e la morte, dopo essere stato investito da una Fiat Punto mentre era a bordo del suo motorino elettrico. Dapprima era stato condotto al vicino ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, poi è stato trasferito al Trauma center di Villa Sofia, dove si trova tutt'ora in prognosi riservata.

