Scontri prima della partita Palermo-Como: due persone fermate

Scontri fra tifosi fuori dallo stadio Barbera, nel prepartita di Palermo-Como, gara che chiude il programma della sedicesima giornata del campionato di Serie B.

In viale del Fante un gruppo di tifosi rosanero ha teso un’imboscata a due mini van di tifosi del Como scortati dalla Guardia di finanza. In pochi attimi i due gruppi di tifosi sono venuti alle mani.

Il pronto intervento dei finanzieri e della Polizia in servizio allo stadio ha contribuito a riportare subito la calma. Un ragazzo è stato ammanettato e accompagnato al posto di Polizia dello stadio. Calcio: scontri fra tifosi Palermo e Como nel prepartita

Forze dell’ordine riportano subito la calma

Sono due le persone fermate per gli scontri fra tifosi di Palermo e Como nel prepartita in viale del Fante. Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stato un tentativo di assalto a due mini van dei supporters dei Lariani nella zona del pre filtraggio dello stadio, con i vetri dei due mezzi sono andati in frantumi. Nessuno è rimasto ferito.

