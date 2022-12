L'assalto ai tifosi del Como, Daspo per due palermitani

Il questore a di Palermo ha disposto due daspo nei confronti di altrettanti tifosi palermitani. I provvedimenti sono scattati dopo gli scontri ieri tra tifosi rosanero e comaschi. I palermitani avrebbero assaltato di due minivan con a bordo tifosi lariani. Gli aggressori sono riusciti a bloccare la marcia dei mezzi, hanno aperto le portiere e sono entrati nei mezzi, cercando di percuotere i tifosi ospiti. Le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare un giovane palermitano di 22 anni, con precedenti di polizia.

Sono giunti all’identità di un secondo aggressore, un palermitano di 23 anni, attraverso i documenti e gli effetti personali contenuti in un portafogli rinvenuto all’interno del minivan. Il questore ha disposto un daspo di cinque anni, nei confronti del primo e di tre anni nei confronti del secondo. Sono in corso accertamenti per risalire alle identità degli altri componenti del gruppo.

