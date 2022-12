Palermo, multa per il lancio di cubetti di ghiaccio sui tifosi del Como

Il giudice sportivo della lega di B Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’Associazione Italiana Arbitri Edgardo Pansoni, ha sanzionato il Palermo per lancio di cubetti di ghiaccio verso la tifoseria del Como sistemata nel settore ospiti dello stadio Barbera. L’ammenda di 4 mila euro è stata comminata alla società rosanero perchè i suoi sostenitori, si legge nelle motivazioni del provvedimento, hanno lanciato i cubetti di ghiaccio senza conseguenze lesive.

La sanzione è stata attenuata per effetto della collaborazione del club di viale del Fante nel tentare di controllare le intemperanze. Il club infatti ha subito creato un cordone di steward fra la curva sud e il settore ospiti per interrompere le intemperanze.La sanzione per il Palermo è più pesante rispetto a quanto di solito viene comminato per un lancio di bengala in campo, perchè è considerato un rischio maggiore per l’ordine pubblico il lancio di oggetti verso altre persone piuttosto che quello di oggetti in campo.

