Palermo, scontro e cappottamento in via Lulli: feriti due giovani su una minicar

A causa di una precedenza non rispettata, due mezzi si sono scontrati ieri sera a Palermo. Intorno alle 22.00, nell'incrocio tra via Lulli e via Serradifalco, spesso scenario di incidenti, una Ford Fiesta e una Ligier si sono scontrate violentemente. L'utilitaria è finita sul marciapiede, mentre la piccola vettura, guidata da due giovanissimi, si è ribaltata.

Sono giunte sul posto due ambulanze del 118 che hanno condotto il conducente della Ligier e il passeggero al Pronto soccorso. Per entrambi i ragazzi è stato assegnato un codice giallo. L'infortunistica stradale ha fatto i rilievi per determinare la dinamica del sinistro e per stabilire le responsabilità.

