Palermo, via libera per tornare a seppellire nel cimitero dei Rotoli

Il numero di salme che attendono una sistemazione è ancora alto. Al momento ci sono 1246 feretri in attesa (736 richieste di inumazione, 451 per tumulazione e 50 affidati alle opere pie, secondo i dati forniti dal consigliere grillino Antonio Randazzo), sostanzialmente il cimitero si trova nella identica situazione di fine agosto. E ciò nonostante siano riprese, ad esempio, le inumazioni che in qualche modo hanno consentito di evitare ulteriori accumuli. Sono passati quattro mesi da quando l’amministrazione si è insediata e le deleghe distribuite. Una svolta ancora non c’è stata. Ma qualche buona notizia comincia a fare capolino. Ad esempio, che il collaudo tecnico delle opere sul costone roccioso sopra Santa Maria dei Rotoli è stato positivo e a questo punto dal primo giorno lavorativo utile le squadre di operai potranno entrare nei campi e cominciare la pulizia e la disinfestazione.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giancarlo Macaluso

