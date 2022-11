Palermo, giovane aggredito e rapinato da due uomini armati di coltello

Un giovane è stato aggredito e derubato da due uomini armati di coltello in via dell’Arsenale a Palermo. Una rapina nella zona di via dei Cantieri, dove un uomo è stato soccorso dai sanitari del 118. Sull’episodio indagano gli agenti di polizia che, dopo essere intervenuti, hanno ascoltato il racconto per ricostruire quanto accaduto.

Secondo quanto riferito dalla vittima, due persone con il volto coperto da sciarpe e cappellini lo avrebbero avvicinato con una scusa. Uno dei due avrebbe estratto dalla tasca un grosso coltello minacciandolo. La vittima ha consegnato tutto quello che aveva in tasca.

